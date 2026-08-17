رئيس الجمهورية نشر القانون الرقم ٦٨ الذي اقره مجلس النواب قبل ايام والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

رئيس الجمهورية: خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل

رئيس الجمهورية: خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل

انتخاب رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ في جلسةٍ عقدت اليوم في مبنى الصندوق - المزرعة