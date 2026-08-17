رئيس الجمهورية: خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل

حيّا رئيس الجمهورية جوزاف عون المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد للقوات الدولية في الجنوب.

واعتبر وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواحٍ عديدة، و يساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم، وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبنانيّ.

وقال: “خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب، وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعماً للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها”.

وشدد على أنّ إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما نحن نطالب ببقائها.

وأوضح عون أنّ الفكرة الأساسية هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لقوات اليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبنانيّ.