الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
16
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الساحر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
16
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كوشنر لفوكس نيوز: أحرزنا تقدما كبيرا مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة ولن نقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا كانت هناك أي تهديدات وشيكة
آخر الأخبار
2026-08-17 | 15:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كوشنر لفوكس نيوز: أحرزنا تقدما كبيرا مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة ولن نقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا كانت هناك أي تهديدات وشيكة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لفوكس
نيوز:
أحرزنا
تقدما
كبيرا
نتنياهو
محادثات
إسرائيل
الدفاع
نفسها
تهديدات
وشيكة
التالي
كوشنر لفوكس نيوز: إسرائيل أثارت مخاوف مشروعة تمكنا من معالجتها ومن توضيح بعض حالات سوء الفهم بشأن الخطة
الوكالة الوطنية للإعلام: العدو نفذ تفجيرا في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:45
ترامب يلمّح إلى تواصل مع كيم بعد تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية
أخبار دولية
16:45
ترامب يلمّح إلى تواصل مع كيم بعد تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية
0
آخر الأخبار
16:19
الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض مرتفع جبل الرفيع على أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
آخر الأخبار
16:19
الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض مرتفع جبل الرفيع على أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
0
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:19
الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض مرتفع جبل الرفيع على أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
آخر الأخبار
16:19
الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض مرتفع جبل الرفيع على أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
0
آخر الأخبار
15:13
كوشنر: المحادثات بين أميركا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى
آخر الأخبار
15:13
كوشنر: المحادثات بين أميركا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى
0
آخر الأخبار
15:07
أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر ونتنياهو اتفقا على تشكيل آلية في غزة ترصد الانتهاكات وتعالج مخاوف إسرائيل
آخر الأخبار
15:07
أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر ونتنياهو اتفقا على تشكيل آلية في غزة ترصد الانتهاكات وتعالج مخاوف إسرائيل
0
آخر الأخبار
15:07
أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر قال إن عملية نزع السلاح ستبدأ بتسليم حماس سلاحها للحكومة الفلسطينية التكنوقراطية
آخر الأخبار
15:07
أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر قال إن عملية نزع السلاح ستبدأ بتسليم حماس سلاحها للحكومة الفلسطينية التكنوقراطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-25
لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة وتداعياتها... جلسة لمجلس الوزراء في السراي غدا
أخبار لبنان
2026-03-25
لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة وتداعياتها... جلسة لمجلس الوزراء في السراي غدا
0
آخر الأخبار
2026-03-01
الجيش الإسرائيلي يعلن عن سلسلة جديدة من الضربات على وسط طهران
آخر الأخبار
2026-03-01
الجيش الإسرائيلي يعلن عن سلسلة جديدة من الضربات على وسط طهران
0
آخر الأخبار
2026-02-07
الرئيس سلام من رميش: سنواصل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وسنبدأ في رميش بإصلاح شبكة الكهرباء والخيم الزراعية لإنعاش الحياة الزراعية في البلدة وقد خُصِّصت في مجلس الإنماء والإعمار الأموال اللازمة للمباشرة بهذه الأعمال
آخر الأخبار
2026-02-07
الرئيس سلام من رميش: سنواصل أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وسنبدأ في رميش بإصلاح شبكة الكهرباء والخيم الزراعية لإنعاش الحياة الزراعية في البلدة وقد خُصِّصت في مجلس الإنماء والإعمار الأموال اللازمة للمباشرة بهذه الأعمال
0
أخبار لبنان
2026-06-03
مطارنة الروم الكاثوليك: اذا غرق الوطن فان احدا لن ينجو
أخبار لبنان
2026-06-03
مطارنة الروم الكاثوليك: اذا غرق الوطن فان احدا لن ينجو
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
0
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:19
قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا
أمن وقضاء
03:19
قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا
2
فنّ
05:38
صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا
فنّ
05:38
صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا
3
أمن وقضاء
05:46
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
أمن وقضاء
05:46
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
4
حال الطقس
02:17
طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا
حال الطقس
02:17
طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا
5
أخبار لبنان
08:43
اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين
أخبار لبنان
08:43
اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين
6
خبر عاجل
08:30
مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل وحددت مهلة بضعة أسابيع لتنفذ أميركا مذكرة التفاهم بالكامل
خبر عاجل
08:30
مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل وحددت مهلة بضعة أسابيع لتنفذ أميركا مذكرة التفاهم بالكامل
7
أمن وقضاء
02:06
الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك
أمن وقضاء
02:06
الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك
8
أخبار لبنان
08:19
الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة
أخبار لبنان
08:19
الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More