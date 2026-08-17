كوشنر لفوكس نيوز: أحرزنا تقدما كبيرا مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة ولن نقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا كانت هناك أي تهديدات وشيكة

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