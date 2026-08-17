كوشنر لفوكس نيوز: إسرائيل أثارت مخاوف مشروعة تمكنا من معالجتها ومن توضيح بعض حالات سوء الفهم بشأن الخطة

كوشنر لفوكس نيوز: يمكن أن نرى تقدما في 30 يوما ونأمل البدء بإخراج أسلحة وإحراز تقدم في خلال 60 إلى 90 يوم

كوشنر لفوكس نيوز: يمكن أن نرى تقدما في 30 يوما ونأمل البدء بإخراج أسلحة وإحراز تقدم في خلال 60 إلى 90 يوم

كوشنر لفوكس نيوز: أحرزنا تقدما كبيرا مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة ولن نقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا كانت هناك أي تهديدات وشيكة