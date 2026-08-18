رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز للـLBCI: يجب مكافحة أسباب تواجد الطيور في المطار والبيئة الحاضنة لها

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رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز للـLBCI: طابع العجلة موجود في ملف الطيور في المطار إذ بُحث فيه خلال 11 يومًا والشكر للوزير رسامني والوزيرة الزين ونحن في مسار جيد