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o
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o
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o
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رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز للـLBCI: طابع العجلة موجود في ملف الطيور في المطار إذ بُحث فيه خلال 11 يومًا والشكر للوزير رسامني والوزيرة الزين ونحن في مسار جيد
آخر الأخبار
2026-08-18 | 03:20
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رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز للـLBCI: طابع العجلة موجود في ملف الطيور في المطار إذ بُحث فيه خلال 11 يومًا والشكر للوزير رسامني والوزيرة الزين ونحن في مسار جيد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: في ما يتعلق بتربية الحمام أُعطيت تعليمات لمحافظي بيروت وجبل لبنان لإبلاغ البلديات بضرورة منع تربية الحمام في محيط المطار
رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز للـLBCI: يجب مكافحة أسباب تواجد الطيور في المطار والبيئة الحاضنة لها
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محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي للـLBCI: كمحافظة أجرينا مسحًا للمزارع والمسالخ ولم نكن نعمل ضمن مسافة 5 كلم بل كنا نركّز على المنطقة المحاذية للمطار أما الآن فنعمل ضمن مسافة 5 كلم التي حدّدها مجلس الوزراء
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04:29
محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي للـLBCI: كمحافظة أجرينا مسحًا للمزارع والمسالخ ولم نكن نعمل ضمن مسافة 5 كلم بل كنا نركّز على المنطقة المحاذية للمطار أما الآن فنعمل ضمن مسافة 5 كلم التي حدّدها مجلس الوزراء
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