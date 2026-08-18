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وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: في ما يتعلق بتربية الحمام أُعطيت تعليمات لمحافظي بيروت وجبل لبنان لإبلاغ البلديات بضرورة منع تربية الحمام في محيط المطار

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2026-08-18 | 03:28
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وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: في ما يتعلق بتربية الحمام أُعطيت تعليمات لمحافظي بيروت وجبل لبنان لإبلاغ البلديات بضرورة منع تربية الحمام في محيط المطار
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وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: في ما يتعلق بتربية الحمام أُعطيت تعليمات لمحافظي بيروت وجبل لبنان لإبلاغ البلديات بضرورة منع تربية الحمام في محيط المطار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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