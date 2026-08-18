وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: في ما يتعلق بتربية الحمام أُعطيت تعليمات لمحافظي بيروت وجبل لبنان لإبلاغ البلديات بضرورة منع تربية الحمام في محيط المطار

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وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: في ما يخصّ المزارع يُعَدّ تقرير عن أنواعها ومنها مزارع الدجاج والأبقار وجزء كبير منها يستوفي المعايير البيئية المطلوبة فيما هناك جزء صغير غير مرخّص وهناك رقابة دائمة ونأمل بأن يكون لدينا تقرير كامل نهاية الاسبوع