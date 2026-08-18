الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: بالنسبة إلى وزارة الأشغال لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على إيجاد حلول ذكية لمعالجة المجاري التي تتسبب بروائح كريهة في محيط المطار
آخر الأخبار
2026-08-18 | 04:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: بالنسبة إلى وزارة الأشغال لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على إيجاد حلول ذكية لمعالجة المجاري التي تتسبب بروائح كريهة في محيط المطار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأشغال
رسامني
للـLBCI:
بالنسبة
وزارة
الأشغال
بالقرب
المطار
ونعمل
إيجاد
لمعالجة
المجاري
تتسبب
بروائح
كريهة
المطار
التالي
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران المسيّر المعادي يحلق في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض
وزير الاشغال فايز رسامني للـLBCI: لجنة مكافحة الآفات ليست موجودة وعلينا خلقها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
0
أخبار دولية
08:07
موالون لنتنياهو يتصدرون قائمة الليكود قبيل انتخابات تشرين الأول
أخبار دولية
08:07
موالون لنتنياهو يتصدرون قائمة الليكود قبيل انتخابات تشرين الأول
0
أخبار دولية
08:07
سوريا تعلن توقيف قيادي عسكري بارز في تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
08:07
سوريا تعلن توقيف قيادي عسكري بارز في تنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
08:02
توم براك: الغارات الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية بسوريا "تصعيد غير ضروري"
أخبار دولية
08:02
توم براك: الغارات الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية بسوريا "تصعيد غير ضروري"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:19
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يطال الأطراف الغربية لبلدة حولا قضاء - مرجعيون
آخر الأخبار
07:19
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يطال الأطراف الغربية لبلدة حولا قضاء - مرجعيون
0
آخر الأخبار
07:06
براك: الغارات الجوية تشكل تصعيدا غير ضروري
آخر الأخبار
07:06
براك: الغارات الجوية تشكل تصعيدا غير ضروري
0
آخر الأخبار
07:05
المبعوث الأميركي لسوريا توم براك يعبر عن بالغ القلق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية السورية
آخر الأخبار
07:05
المبعوث الأميركي لسوريا توم براك يعبر عن بالغ القلق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية السورية
0
آخر الأخبار
06:39
الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق كبير بالقرب من الطريق البحرية في الدورة ودخان أسود يتصاعد في المكان فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران
آخر الأخبار
06:39
الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق كبير بالقرب من الطريق البحرية في الدورة ودخان أسود يتصاعد في المكان فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-08
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لخمسة أسابيع أخرى من القتال
آخر الأخبار
2026-03-08
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تستعد لخمسة أسابيع أخرى من القتال
0
آخر الأخبار
2026-02-05
وزير الخارجية الروسي: مستعدون للمساهمة في حل التصعيد الحالي في الشرق الأوسط بين تل أبيب وواشنطن وطهران
آخر الأخبار
2026-02-05
وزير الخارجية الروسي: مستعدون للمساهمة في حل التصعيد الحالي في الشرق الأوسط بين تل أبيب وواشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-16
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-16
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
0
آخر الأخبار
2026-01-19
سلام وصل إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي وكان في استقباله سفير لبنان لدى برن حسين حيدر والقنصل ساندي خليل
آخر الأخبار
2026-01-19
سلام وصل إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي وكان في استقباله سفير لبنان لدى برن حسين حيدر والقنصل ساندي خليل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية
أخبار دولية
06:52
قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية
0
أخبار لبنان
06:26
بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات
أخبار لبنان
06:26
بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات
0
أخبار دولية
05:33
قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران
أخبار دولية
05:33
قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران
0
أخبار لبنان
04:08
رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور
أخبار لبنان
04:08
رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور
0
أخبار لبنان
03:32
وزير الزراعة للـLBCI: إجراءات لمنع تربية الحمام في محيط المطار وتقرير عن المزارع نهاية الأسبوع
أخبار لبنان
03:32
وزير الزراعة للـLBCI: إجراءات لمنع تربية الحمام في محيط المطار وتقرير عن المزارع نهاية الأسبوع
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
0
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-08-2026
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-08-2026
2
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
3
أخبار لبنان
02:40
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز
أخبار لبنان
02:40
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
5
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
6
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
7
أخبار لبنان
08:43
اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين
أخبار لبنان
08:43
اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين
8
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More