وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: بالنسبة إلى وزارة الأشغال لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على إيجاد حلول ذكية لمعالجة المجاري التي تتسبب بروائح كريهة في محيط المطار

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