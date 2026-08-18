الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران المسيّر المعادي يحلق في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض

وزير الأشغال فايز رسامني للـLBCI: بالنسبة إلى وزارة الأشغال لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على إيجاد حلول ذكية لمعالجة المجاري التي تتسبب بروائح كريهة في محيط المطار

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