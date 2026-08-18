القناة ١٢ عن مسؤول إسرائيليّ: يمكننا تحقيق مكاسب سياسية مقابل الانسحاب من سوريا وسيحدث ذلك في التوقيت المناسب

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وزارة الخارجية الأميركية مكتب شؤون الشرق الأدنى: نرحّب بالسفير دونالد بلوم في منصب مساعد وزير الخارجية الذي سيعمل على توطيد الشراكات الإقليمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية ودعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام