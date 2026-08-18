وزارة الخارجية الأميركية مكتب شؤون الشرق الأدنى: نرحّب بالسفير دونالد بلوم في منصب مساعد وزير الخارجية الذي سيعمل على توطيد الشراكات الإقليمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية ودعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام

مديرة الاتصال الاستراتيجيّ في وزارة الخارجية الاماراتية: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر

مديرة الاتصال الاستراتيجيّ في وزارة الخارجية الاماراتية: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر

القناة ١٢ عن مسؤول إسرائيليّ: يمكننا تحقيق مكاسب سياسية مقابل الانسحاب من سوريا وسيحدث ذلك في التوقيت المناسب