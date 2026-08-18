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مديرة الاتصال الاستراتيجيّ في وزارة الخارجية الاماراتية: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر

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2026-08-18 | 16:15
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مديرة الاتصال الاستراتيجيّ في وزارة الخارجية الاماراتية: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر
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مديرة الاتصال الاستراتيجيّ في وزارة الخارجية الاماراتية: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران وذلك حتى إشعار آخر

 
 
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