البورصة السعودية: نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن ونواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان كفاءة السوق

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نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لا يمكننا الذهاب من مرحلة إلى أخرى والإعتداء الإسرائيلي علينا مستمر يوميًا ولا يمكن أن يكون لبنان كله تلة علي الطاهر