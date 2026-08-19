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نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لا يمكننا الذهاب من مرحلة إلى أخرى والإعتداء الإسرائيلي علينا مستمر يوميًا ولا يمكن أن يكون لبنان كله تلة علي الطاهر

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2026-08-19 | 03:30
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نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لا يمكننا الذهاب من مرحلة إلى أخرى والإعتداء الإسرائيلي علينا مستمر يوميًا ولا يمكن أن يكون لبنان كله تلة علي الطاهر
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نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لا يمكننا الذهاب من مرحلة إلى أخرى والإعتداء الإسرائيلي علينا مستمر يوميًا ولا يمكن أن يكون لبنان كله تلة علي الطاهر

 
 
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