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o
البقاع
29
o
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o
الشمال
29
o
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o
كسروان
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o
متن
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o
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نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: نريد أفضل العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والإقتصادية مع سوريا ولكن نريد أيضا أفضل العلاقات الأمنية مع سوريا ولا يجب أن نسمح بأي مرحلة من المراحل أن يكون هناك أي تدخّل بشؤوننا الداخلية
آخر الأخبار
2026-08-19 | 03:43
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نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: نريد أفضل العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والإقتصادية مع سوريا ولكن نريد أيضا أفضل العلاقات الأمنية مع سوريا ولا يجب أن نسمح بأي مرحلة من المراحل أن يكون هناك أي تدخّل بشؤوننا الداخلية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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