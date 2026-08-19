القناة 15 الإسرائيلية عن توم براك: كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل

نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: نريد أفضل العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والإقتصادية مع سوريا ولكن نريد أيضا أفضل العلاقات الأمنية مع سوريا ولا يجب أن نسمح بأي مرحلة من المراحل أن يكون هناك أي تدخّل بشؤوننا الداخلية

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