المدير العام لمنظمة الأونيسكو خالد العناني سلّم الرئيس جوزاف عون في حضور وزير الثقافة غسان سلامة شهادة عن قرار الأونيسكو ادراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر والقلاع هي: الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع

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الوكالة الوطنية للاعلام: توغل قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة دوبيه بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل أعقبه تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان