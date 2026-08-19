المدير العام لمنظمة الأونيسكو خالد العناني سلّم الرئيس جوزاف عون في حضور وزير الثقافة غسان سلامة شهادة عن قرار الأونيسكو ادراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر والقلاع هي: الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع

المدير العام لمنظمة الاونيسكو الدكتور خالد العناني سلّم الرئيس جوزاف عون في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة شهادة عن قرار الاونيسكو ادراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، والقلاع هي: الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع pic.twitter.com/Vbx2rhfIgb
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 19, 2026
المدير العام لمنظمة الاونيسكو الدكتور خالد العناني سلّم الرئيس جوزاف عون في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة شهادة عن قرار الاونيسكو ادراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، والقلاع هي: الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع pic.twitter.com/Vbx2rhfIgb