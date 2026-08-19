الجزيرة عن مصدر في الجيش السوداني: مجموعة من قوات الدعم السريع تنشق وتسلم نفسها للجيش في أم درمان

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المدير العام لمنظمة الأونيسكو خالد العناني سلّم الرئيس جوزاف عون في حضور وزير الثقافة غسان سلامة شهادة عن قرار الأونيسكو ادراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر والقلاع هي: الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع