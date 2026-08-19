نتنياهو: لن نتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يهدد إسرائيل

نتنياهو: أوضحنا أننا لن نتسامح مع وجود عسكري تركي بسوريا ويبدو أنهم لم يسمعونا جيدا فحرصنا أن يفهموا بشكل أفضل

نتنياهو: أوضحنا أننا لن نتسامح مع وجود عسكري تركي بسوريا ويبدو أنهم لم يسمعونا جيدا فحرصنا أن يفهموا بشكل أفضل

رويترز: هذه أول مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد الإسرائيلي منذ توليه منصبه في حزيران