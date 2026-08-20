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وزير الخارجية السوري لـ"أكسيوس": بعد الهجوم الإسرائيلي تواصلنا مع إدارة ترامب ودول أخرى للاحتجاج ومنع تكراره

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2026-08-19 | 23:48
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وزير الخارجية السوري لـ&quot;أكسيوس&quot;: بعد الهجوم الإسرائيلي تواصلنا مع إدارة ترامب ودول أخرى للاحتجاج ومنع تكراره
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وزير الخارجية السوري لـ"أكسيوس": بعد الهجوم الإسرائيلي تواصلنا مع إدارة ترامب ودول أخرى للاحتجاج ومنع تكراره

 
 
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