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وزير الخارجية السوري لـ"أكسيوس": الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل الى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود وخفض التصعيد ليس مسؤولية طرف واحد وعلى إسرائيل إعادة النظر في سياستها تجاه سوريا