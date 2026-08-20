وزير الخارجية السوري لـ"أكسيوس": الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل الى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود وخفض التصعيد ليس مسؤولية طرف واحد وعلى إسرائيل إعادة النظر في سياستها تجاه سوريا

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