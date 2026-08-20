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وزير الخارجية السوري لـ"أكسيوس": الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل الى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود وخفض التصعيد ليس مسؤولية طرف واحد وعلى إسرائيل إعادة النظر في سياستها تجاه سوريا
آخر الأخبار
2026-08-19 | 23:49
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وزير الخارجية السوري لـ"أكسيوس": الحكومة السورية لا تزال مهتمة بالتوصل الى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود وخفض التصعيد ليس مسؤولية طرف واحد وعلى إسرائيل إعادة النظر في سياستها تجاه سوريا
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