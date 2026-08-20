وزير الأشغال من معبر المصنع: المصنع الجديد سيكون أقرب الى الحدود السورية فالأمن العام يجب أن يكون أول بوابة تستقبل الزوار وآخر بوابة تخرّج الزوار ونحن نقلص المسافة بين لبنان وسوريا للتخفيف من التهريب على الحدود

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