وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات

السفير السعودي في لبنان من المصنع ردا على سؤال للـLBCI: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا والحكومة ورئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهودًا كبيرة وهذا أمر ملحوظ

السفير السعودي في لبنان من المصنع ردا على سؤال للـLBCI: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا والحكومة ورئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهودًا كبيرة وهذا أمر ملحوظ

وزير الأشغال من معبر المصنع: المصنع الجديد سيكون أقرب الى الحدود السورية فالأمن العام يجب أن يكون أول بوابة تستقبل الزوار وآخر بوابة تخرّج الزوار ونحن نقلص المسافة بين لبنان وسوريا للتخفيف من التهريب على الحدود