الوكالة الوطنية للاعلام: تجدد القصف على حولا واستهداف المنطقة بين طلوسة ومركبا

رئيس المجلس الاعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI: اضطررنا للاستعانة بالسكانر واصلاحها والعمل مضني في هذا الموضوع ووجود السفير السعودي يعطي دعما وأملا للصناعيين

رئيس المجلس الاعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI: اضطررنا للاستعانة بالسكانر واصلاحها والعمل مضني في هذا الموضوع ووجود السفير السعودي يعطي دعما وأملا للصناعيين

السفير السعودي في لبنان من المصنع ردا على سؤال للـLBCI: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا والحكومة ورئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهودًا كبيرة وهذا أمر ملحوظ