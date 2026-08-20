السفير السعودي في لبنان من المصنع ردا على سؤال للـLBCI: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا والحكومة ورئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهودًا كبيرة وهذا أمر ملحوظ

الوكالة الوطنية للاعلام: تجدد القصف على حولا واستهداف المنطقة بين طلوسة ومركبا

الوكالة الوطنية للاعلام: تجدد القصف على حولا واستهداف المنطقة بين طلوسة ومركبا

وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات