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هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعدل مسارها إلى الصومال بعد اعتلاء 6 مسلحين لها وسيطرتهم عليها قبالة اليمن

آخر الأخبار
2026-08-20 | 06:18
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هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعدل مسارها إلى الصومال بعد اعتلاء 6 مسلحين لها وسيطرتهم عليها قبالة اليمن
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هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعدل مسارها إلى الصومال بعد اعتلاء 6 مسلحين لها وسيطرتهم عليها قبالة اليمن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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