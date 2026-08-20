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المفوضية الأوروبية: تقديرات بإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة بطريقة غير مشروعة إلى المغرب
آخر الأخبار
2026-08-20 | 06:34
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المفوضية الأوروبية: تقديرات بإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة بطريقة غير مشروعة إلى المغرب
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