الوكالة الوطنية للإعلام: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في الخيام بالتزامن مع تحرّك لآليات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة

وزير الدفاع اللواء ميشال منسى يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام في قيادة قطاع جنوب الليطاني - ثكنة بنوا بركات في صور حيث من المقرر أن يجتمعا مع عدد من ضباط القطاع

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