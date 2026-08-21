طقس حار اكثر من المعتاد خصوصًا جبلا وبقاعا

تؤثر كتل حارة معتادة على لبنان خصوصًا جبلًا وبقاعًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : قليل السحب

-الحرارة : ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٢٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

فالسبت:

صيفيّ حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٨ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الأحد:

صيفي حار غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.