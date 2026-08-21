طقس حار اكثر من المعتاد خصوصًا جبلا وبقاعا

تؤثر كتل حارة معتادة على لبنان خصوصًا جبلًا وبقاعًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : قليل السحب
-الحرارة : ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٢٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج
وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
فالسبت:
صيفيّ حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٨ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
الأحد:
صيفي حار غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.