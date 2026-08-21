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طقس حار اكثر من المعتاد خصوصًا جبلا وبقاعا

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-08-21 | 03:02
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طقس حار اكثر من المعتاد خصوصًا جبلا وبقاعا
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طقس حار اكثر من المعتاد خصوصًا جبلا وبقاعا

تؤثر كتل حارة معتادة على لبنان خصوصًا جبلًا وبقاعًا.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو : قليل السحب

-الحرارة : ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٢٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج 

وحرارة سطح المياه ٢٩ ~ ٣٠ درجة.

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

فالسبت:

صيفيّ حار  وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٨ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٣٠ كم/س.

 

الأحد:

صيفي حار  غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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