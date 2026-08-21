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المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة: حصر السلاح يعزز توحيد القرار الأمني في البلاد

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2026-08-21 | 05:57
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المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة: حصر السلاح يعزز توحيد القرار الأمني في البلاد
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المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة: حصر السلاح يعزز توحيد القرار الأمني في البلاد

 
 
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