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o
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المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة: 3 فصائل من بين 6 منخرطة بملف تسليم السلاح والبقية لديها بعض التحفظات
آخر الأخبار
2026-08-21 | 05:57
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المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة: 3 فصائل من بين 6 منخرطة بملف تسليم السلاح والبقية لديها بعض التحفظات
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