الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و٧ جرحى في ٨ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

آخر الأخبار
2026-08-25 | 01:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و٧ جرحى في ٨ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و٧ جرحى في ٨ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التحكم:

قتيلان

حوادث

الساعات

الـ٢٤

الماضية

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ٢٥-٨-٢٠٢٦
نتانياهو يتهم إيران بـ"محاولة قتل" أحد ابنيه
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:26

الدفاع المدني: السيطرة على الحريق في جرود البترون

LBCI
أخبار دولية
04:57

شركة الطيران الفنلندية: تعليق الرحلات بين هلسنكي ودبي خلال موسم الشتاء 2026-2027

LBCI
أخبار دولية
04:56

الصين تؤكد أنها ستحمي مصالحها بعد تهديد واشنطن لشركاء إيران

LBCI
آخر الأخبار
04:54

الوكالة الوطنية: تفجير إسرائيليّ في بلدة ميس الجبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:57

شركة الطيران الفنلندية: تعليق الرحلات بين هلسنكي ودبي خلال موسم الشتاء 2026-2027

LBCI
آخر الأخبار
04:54

الوكالة الوطنية: تفجير إسرائيليّ في بلدة ميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
04:52

إنطلاق النقاشات الثنائية الموسعة بين وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانيّ فايز رسامني ووزير النقل السوريّ يعرب بدر والوفدين المرافقين

LBCI
أخبار لبنان
04:40

الخطيب: السلطة سلكت طريقا انهزاميا لمصلحة العدو تخلت فيه عن عناصر القوة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من إيران في أجواء تل أبيب

LBCI
أخبار دولية
2026-03-10

زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء دفاع جوي إلى قطر والسعودية والإمارات

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

منيمنة: هذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-10

نتنياهو يقول إنه سيناقش "أولا وقبل كل شيء" الملف الإيراني في مباحثاته مع ترامب الأربعاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:28

جوزفين بو صعب شقيقة الملازمة الشهيد جورج بو صعب للـLBCI: نطلب من رئيس الجمهورية ردّ قانون العفو العام

LBCI
أخبار لبنان
02:42

وزير الأشغال إلى سوريا... زيارة رسمية وبحث في ملفات

LBCI
أخبار دولية
00:49

وزير الخزانة الأميركيّ يتوعد بقطع "شرايين الدعم الاقتصاديّ” لإيران

LBCI
أخبار دولية
14:34

الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات في "هجوم اقتصادي" على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

إسرائيل تتمسّك باحتلال علي الطاهر... حصار وتفاوض خلف الكواليس لحلّ ملف الأنفاق

LBCI
أخبار لبنان
13:48

بيرلا حرب في "Miss World"... حضور لافت وقضية تمسّ جيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

طريق قطبي جديد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ترقّب لأكبر العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران... والأخيرة تضغط في مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

كلب أنقذ حياته واليوم هو خط الحياة الأخير لحيوانات الجنوب!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
10:15

ملكة جمال لبنان سابقة تعلن انتظار مولودها الثاني… وابنتها الكبرى في موقف طريف (صور)

LBCI
فنّ
08:09

بسبب المفرقعات… عيد ميلاد زوجة عبدو شاهين يتحوّل الى حالة من الهلع (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:07

توضيح لوزارة الزراعة بشأن ظاهرة نفوق الأسماك الصغيرة على بعض الشواطئ

LBCI
أخبار لبنان
05:47

الـLBCI تطلع على المقترح الإيطالي لما بعد اليونيفيل: وجود دولي محدود و«ذراع عملياتية» لدعم الجيش ومراقبة وقف النار

LBCI
أخبار لبنان
12:46

سلام استقبل وليد وتيمور جنبلاط... وبحثٌ في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:01

الأمن العام: ما يتداول عن جوزات سفر مزورة ادعاءات عارية من الصحة

LBCI
فنّ
10:06

ليلي زاهر وهشام جمال يستقبلان ابنتهما الأولى… مرحلة جديدة بعد أزمتهما الأخيرة (صور)

LBCI
أخبار دولية
01:53

أحمد الشرع: سوريا "تمزّق صفحة من ماضيها الأليم"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More