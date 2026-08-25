أسرار الصحف المحلية ٢٥-٨-٢٠٢٦

الديار:

أكدت مصادر ديبلوماسية لـ"الديار" أنّ دمشق اضطرت لإصدار بيان رسمي بعد أن سرب الإسرائيليون عبر موقع «أكسيوس» خبر لقاء مسؤولين إسرائيليين وسوريين رفيعي المستوى في مسعى لخفض حدة التوتر بين البلدين، بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية قرب الحدود مع تركيا. ولفتت تلك المصادر إلى أنّ اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" رومان غوفمان، بعد أيام من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القاعدة، كان يفترض أن يبقى بعيداً عن الاضواء، إلا أن الاسرائليين تقصدوا إحراج الجانب السوري. وفي هذا السياق، توقفت جهات رسمية لبنانية عند كلام وزير الخارجية السوري الذي أعلن أنّ دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريباً مع "إسرائيل" بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي السورية. ووفق المصادر ذاتها، ينتظر الجانب اللبناني توضيحات من دمشق حول فحوى المحادثات الجارية مع الاسرائيليين لما لها من انعكاسات مباشرة على المسار التفاوضي اللبناني-الاسرائيلي، ويطالب لبنان الأخذ بعين الاعتبار مصالحه الأمنية والسياسية. علماً أن الجانب السوري سبق وعبّر عن "العتب" بعد قرار لبنان التوقيع على اتفاق الإطار في واشنطن دون التشاور معه!؟ وعلم في هذا السياق، أن لبنان الذي لم يتلق بعد إجابات سورية، تلقى تطمينات من دولة إقليمية بحصوله على الاحاطة اللازمة في التوقيت المناسب، اذا نجحت الاتصالات الجارية في التوصل الى اتفاق امني بين سوريا و"إسرائيل".

البناء: خفايا

علق مصدر دبلوماسي على جولة التفاوض السوري الإسرائيلي في الأردن بعد ضربة مطار أبو الضهور قرب الحدود التركية بقوله، لم تتراجع "إسرائيل" سياسياً في جولة التفاوض الأخيرة، بل تراجعت تكتيكياً عن مواصلة التصعيد العسكري، بعدما عرضت واشنطن تأمين مطالبها عبر التنسيق الأمني. والدليل أن دمشق مثّلها وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات، بينما مثّل "إسرائيل" رئيس الموساد، لا وزير الخارجية، ما حصر الاجتماع في خفض التصعيد وتبادل المعلومات ومنع الصدام الإسرائيلي التركي فوق سورية. لم تحصل دمشق على التزام إسرائيلي بالانسحاب إلى مواقع ما قبل كانون الأول 2024، ولا على جدول زمني للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وكان الانسحاب سابقاً شرطاً سورياً لأيّ اتفاق، فأصبح اليوم نتيجة مأمولة في مسار تفاوضي يبدأ بوقف الضربات وبناء الثقة. وهكذا تستبدل "إسرائيل" الغارات بغرفة اتصال تتيح لها مراقبة الانتشار السوري والتركي والاعتراض عليه، مع بقائها في الأرض المحتلة. لذلك يكون التراجع الإسرائيلي أمنياً وتكتيكياً، بينما يبدو التراجع السوري سياسياً، بالعودة إلى التفاوض دون ضمان الانسحاب، والقبول بتنسيق أمني مفتوح يشبه النموذج المفروض على لبنان والسلطة الفلسطينية.

البناء: كواليس

علّق خبراء ماليون على كلام وزير الخزانة الأميركي حول العقوبات على إيران بالقول، لا يبدو الحديث عن انتقال الدولار من مليوني ريال إلى ثلاثة ملايين توقعاً مالياً محايداً، لأن صاحبه هو المسؤول عن إدارة الحصار، لا مراقباً مستقلاً للسوق. التصريح جزء من الحرب النفسية المصاحبة للعقوبات، ووظيفته إقناع الإيرانيين بأن الريال يتجه حتماً إلى انهيار جديد، ودفعهم إلى شراء الدولار قبل ارتفاعه. تبدأ الحلقة بتصريح مخيف، يتحول إلى توقع جماعي، ثم إلى طلب استثنائي على العملة الأجنبية، فيرتفع سعرها، وتستخدم واشنطن الارتفاع دليلاً على نجاح حصارها. لكن الانتقال من مليون إلى مليوني ريال استغرق نحو سبعة عشر شهراً، بينما لم تتراجع صادرات النفط أو التجارة مع الصين وروسيا ودول الجوار بما يبرر القفز سريعاً إلى ثلاثة ملايين. وتجربة الروبل عام 2022 أظهرت أن سعر الأيام الأولى يعكس الخوف أكثر مما يعكس التوازن الاقتصادي. فإذا بقيت الطاقة والغذاء والدواء والخدمات المحلية تعمل، واستمرت العائدات والتجارة، قد تهدأ السوق وينكشف أن تصريح الوزير كان محاولة لصناعة النتيجة، لا استقراءً علمياً لها.

النهار:

بدا تصعيد تحركات نواب التكتل العوني ضد قانون العفو بمثابة مؤشر واضح الى ان التيار الوطني الحر ماض في معاركه مع القوات اللبنانية من دون هوادة حتى موعد الانتخابات النيابية بما يعكس واقعا محتدما في حسابات التيار الانتخابية واوضاعه الداخلية.

يميل خبراء عسكريون الى ترجيح احتمال توسيع معركة علي الطاهر نظرا الى الظروف الاقليمية المتصاعدة وليس فقط للاعتبارات الانتخابية الاسرائيلية. ويسلطون الاضواء على خطورة دلالات التصنيف الاميركي الاخير لـ"حزب الله" بما يشكل اشارة متقدمة حيال المعركة.

سخر سياسيون مستقلون من التصريحات الاخيرة للموفد الاميركي توم براك وقللوا من "عمقها" وخلفياتها باعتبار ان العلاقة الشخصية التي تربطه بالرئيس الاميركي دونالد ترامب توفر له هامش العفوية الذي يعبر فيه عن اتجاهاته من دون ان يحرج ادارته.

لوحظ مدى تفاعل الحركة بين لبنان وقبرص، خصوصا أن عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين سجلوا في مدارس وجامعات قبرصية وأميركية وبريطانية، إضافة إلى الاستثمار في البناء وقطاعات أخرى.

الجمهورية:

مع انطلاق عمل هيئة ناظمة لقطاع يعاني هدراً منذ عقود، ينتظر المباشرة بالعمل على تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة رسمية واستكمال مسار الإصلاح

يقال إن تعديل قانون إصلاحي، حتى بعد نشره، لن يدخل حيز التطبيق الفعلي قبل صدور قانون خلافي ثان ربما مطلع العام المقبل

السؤال لم يعد "كم تبلغ الودائع؟"، بل انتقل النقاش إلى السؤال الأصعب: كم تبلغ الفجوة ومن يتحملها؟