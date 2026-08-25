المتحدث باسم الخارجية القطرية: كل دول الخليج تدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران

وزير الأشغال: الإجتماع مع نظيري السوريّ كان مثمرًا جدًا والهدف الأساسيّ النمو الإقتصاديّ

وزير الأشغال: الإجتماع مع نظيري السوريّ كان مثمرًا جدًا والهدف الأساسيّ النمو الإقتصاديّ

المتحدث باسم الخارجية القطرية: قواتنا المسلحة وكل مؤسساتنا في قطر جاهزة للرد على أي تهديد من أي طرف كان