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وزير الأشغال: الإجتماع مع نظيري السوريّ كان مثمرًا جدًا والهدف الأساسيّ النمو الإقتصاديّ

أخبار لبنان
2026-08-25 | 06:59
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وزير الأشغال: الإجتماع مع نظيري السوريّ كان مثمرًا جدًا والهدف الأساسيّ النمو الإقتصاديّ
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وزير الأشغال: الإجتماع مع نظيري السوريّ كان مثمرًا جدًا والهدف الأساسيّ النمو الإقتصاديّ

أكّد وزير الأشغال فايز رسامني أنّ الإجتماع مع نظيره السوريّ كان مثمرًا جدًا وأنّ الهدف الأساسيّ يكمن في النمو الإقتصاديّ.

 

وقال خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع وزير النقل السوريّ: “الجغرافيا والعلاقات الشخصية تفرض التعامل بين البلدين ومرفأ بيروت هو مرفأ الشام وطرابلس مرفأ حمص وحماة”.

 

وشدد العمل بداية على تطوير المرافئ، لافتًا إلى وجود دراسة لربط مرفأ طرابلس والعبودية.

 

وأوضح وزير النقل السوريّ البحث في مشروع ربط السكك والاتفاق على تشكيل فريق فنيّ للعمل على ترجمة ما بحثنا به إلى خطوات عملية.

 

وقال ردًا على سؤال للـLBCI: “جلوسنا اليوم مع بعض هو تعبير عن إرادة مشتركة لتفعيل الربط السككي بين البلدين ونحن نحيي واقعًا كان موجودًا سابقًا”.

 

وأكّد وجود إقبال على الاستثمارات في سوريا والخطوة الأميركية مهمة تساهم في تعزيز ذلك.

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