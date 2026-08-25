الوكالة الوطنية للاعلام: انفجار جسم في بلدة طيردبا من مخلفات الحرب ووقوع اصابة

الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على المنصوري وطيرحرفا وتفجير في المنصوري ومجدل زون وقصف لعيناتا وبيت ليف وتوغل إسرائيلي من حداثا لحاريص

الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على المنصوري وطيرحرفا وتفجير في المنصوري ومجدل زون وقصف لعيناتا وبيت ليف وتوغل إسرائيلي من حداثا لحاريص

ترامب: إيران الفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج