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الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على المنصوري وطيرحرفا وتفجير في المنصوري ومجدل زون وقصف لعيناتا وبيت ليف وتوغل إسرائيلي من حداثا لحاريص
آخر الأخبار
2026-08-25 | 08:00
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على المنصوري وطيرحرفا وتفجير في المنصوري ومجدل زون وقصف لعيناتا وبيت ليف وتوغل إسرائيلي من حداثا لحاريص
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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