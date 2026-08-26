رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: لبنان مقبل على مرحلة واعدة تبدأ معها عملية إعادة الإعمار وتطوير بناه التحتية ومرافقه الاقتصادية والخدماتية ولدينا الكثير من المشاريع التي يمكن الدخول

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وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة: لبنان اليوم على سكة التعافي ويتقدم على ثلاثة محاور أساسية وهي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والمضي في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي وتثبيت سيادة القانون وهذه المسارات هي الأساس لجذب الاستثمارات