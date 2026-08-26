رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: لدينا الكثير من الطاقات والفرص الواعدة التي يمكن أن نبني من خلالها شراكات ناجحة ومستدامة

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رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: لبنان مقبل على مرحلة واعدة تبدأ معها عملية إعادة الإعمار وتطوير بناه التحتية ومرافقه الاقتصادية والخدماتية ولدينا الكثير من المشاريع التي يمكن الدخول