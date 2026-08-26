وزير الاقتصاد عامر البساط خلال الملتقى اللبناني-الاماراتي: نحن لا نبدأ اليوم علاقة جديدة بل نبني على تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وزير الصناعة جو عيسى الخوري: هناك حديث عن حاجة لبنان إلى المنح والمساعدات في القطاع العام وهذا الحديث مشروع لكن القطاع الخاص لا يطلب منحًا ولا مساعدات إنما يقترح استثمارات إماراتية في لبنان وشراكات بين الجانبين بشروط تجارية تحقق عوائد تجارية

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