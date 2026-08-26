وكيل دائرة التنمية الإقتصادية بأبو ظبي: كلنا نعرف قيمة الكفاءات بلبنان ونعرف روح المبادرة لدى اللبنانيين وخبراتهم بالتكنولوجيا والخدمات المالية والصحة والتعليم والسياحة والصناعات الإبداعية والخدمات المهنية ونرى في هذه القدرات فرصا كبيرة لبناء شراكات

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وزير الاقتصاد عامر البساط: الإمارات تقدّم نموذجًا مهمًا حيث لا تحلّ الدولة مكان القطاع الخاص إنما تهيّئ له شروط النجاح من حيث وضوح القواعد والتخطيط بعيد الأمد والانفتاح على الكفاءات والأسواق العالمية وفي لبنان أساس قوي للبناء على ذلك