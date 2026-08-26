نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: بلدنا شقّ طريقًا نحو استعادة سيادته ونحتاج إلى دعم أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم وهدفنا وقف الحرب وإنهاء الاحتلال والحفاظ على الأراضي اللبنانية كما نريد بسط سلطة الدولة

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: لقاء اليوم ليس للتعرّف والتعارف إنما هو فرصة لتعزيز علاقات الثقة والتواصل والشراكة فلبنان يمتلك طاقات بشرية غنية وهو قادر على تحويل محدودية موارده إلى حافز للابتكار والمبادرة

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: لقاء اليوم ليس للتعرّف والتعارف إنما هو فرصة لتعزيز علاقات الثقة والتواصل والشراكة فلبنان يمتلك طاقات بشرية غنية وهو قادر على تحويل محدودية موارده إلى حافز للابتكار والمبادرة

وزير الاقتصاد عامر البساط: الإمارات تقدّم نموذجًا مهمًا حيث لا تحلّ الدولة مكان القطاع الخاص إنما تهيّئ له شروط النجاح من حيث وضوح القواعد والتخطيط بعيد الأمد والانفتاح على الكفاءات والأسواق العالمية وفي لبنان أساس قوي للبناء على ذلك