نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: لقاء اليوم ليس للتعرّف والتعارف إنما هو فرصة لتعزيز علاقات الثقة والتواصل والشراكة فلبنان يمتلك طاقات بشرية غنية وهو قادر على تحويل محدودية موارده إلى حافز للابتكار والمبادرة

رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي عن الجانب اللبناني وسيم ضاهر: نحن نتطلع اليوم الى الإنتقال من التنسيق الى شراكات ومشاريع واستثمارات متبادلة وبناء تعاون استراتيجي طويل الأمد

رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي عن الجانب اللبناني وسيم ضاهر: نحن نتطلع اليوم الى الإنتقال من التنسيق الى شراكات ومشاريع واستثمارات متبادلة وبناء تعاون استراتيجي طويل الأمد

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: بلدنا شقّ طريقًا نحو استعادة سيادته ونحتاج إلى دعم أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم وهدفنا وقف الحرب وإنهاء الاحتلال والحفاظ على الأراضي اللبنانية كما نريد بسط سلطة الدولة