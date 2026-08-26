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رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية: نضع في صلب أهدافنا العمل على تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان ودول الخليج من خلال اطلاق برامج ومبادارات للتشبيك بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره الخليجي ولا سيما بالمشاريع الكبرى التي تنفذها دول الخليج

رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية وسام العريس: نضع في صلب أهدافنا العمل على تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان ودول الخليج العربي من خلال اطلاق برامج ومبادارات للتشبيك بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره الخليجي ولا سيما في المشاريع الكبرى التي تنفذها دول الخليج

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