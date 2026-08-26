رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي عن الجانب اللبناني وسيم ضاهر: نحن نتطلع اليوم الى الإنتقال من التنسيق الى شراكات ومشاريع واستثمارات متبادلة وبناء تعاون استراتيجي طويل الأمد

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رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية: نضع في صلب أهدافنا العمل على تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان ودول الخليج من خلال اطلاق برامج ومبادارات للتشبيك بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره الخليجي ولا سيما بالمشاريع الكبرى التي تنفذها دول الخليج