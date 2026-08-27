وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام ووضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية