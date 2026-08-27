الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تلقي مواد متفجرة وحارقة على أطراف بلدة المنصوري

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المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بمناسبة عيد الأمن العام الـ81: الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري بل إحدى ركائز الدولة ومهمته الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره وفي خدمة المواطن وكرامته وحقوقه