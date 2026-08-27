وزير الداخلية أحمد الحجار بمناسبة عيد الأمن العام الـ81: نأمل أن تشكل هذه المؤسسة نموذجاً في نجاح مؤسسات الدولة

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: وجود الرئيس عون هنا اليوم هو رسالة دعم لجميع مؤسسات الدولة اللبنانية ومؤسسات وزارة الداخلية والأمن العام اللبناني شهد خطوات جبارة في السنة الاخيرة

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: وجود الرئيس عون هنا اليوم هو رسالة دعم لجميع مؤسسات الدولة اللبنانية ومؤسسات وزارة الداخلية والأمن العام اللبناني شهد خطوات جبارة في السنة الاخيرة

المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: أمن المواطن في صلب أولوياتنا فالمواطن الذي يقصد مراكزنا للحصول على جواز سفر أو إقامة أو أي معاملة أخرى يجب أن يشعر بأن الدولة حاضرة الى جانبه وعملنا ونعمل على تطوير الإدارة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا