المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: أمن المواطن في صلب أولوياتنا فالمواطن الذي يقصد مراكزنا للحصول على جواز سفر أو إقامة أو أي معاملة أخرى يجب أن يشعر بأن الدولة حاضرة الى جانبه وعملنا ونعمل على تطوير الإدارة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا

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