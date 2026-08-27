الرئيس عون: كل إنسان لديه قضية وغير مؤمن بها لا يُكتب لها النجاح لكن الأمن العام مؤمنون بمؤسستهم وبلبنان

الرئيس عون: شكرًا من القلب للأمن العام وأنحني أمام تضحياتكم وأنتم "قدّ المسؤولية وأكثر"

الرئيس عون: شكرًا من القلب للأمن العام وأنحني أمام تضحياتكم وأنتم "قدّ المسؤولية وأكثر"

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: وجود الرئيس عون معنا اليوم يعطينا المزيد من الدعم وعهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار